Foibe, polemiche sugli striscioni davanti alle scuole di Biella. Barresi: “Tema trattato con superficialità”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Durante la notte, quando nessuno vede, Gioventù Nazionale ha deciso di affiggere cartelli fuori dalle scuole del Biellese chiedendo: “Prof, a che pagine sono le foibe?”. Aldilà del fatto che apporre cartelli di notte è giá un chiaro riferimento alla storia buia di questo paese, il tema delle foibe trattato con questa superficialità è tipico di questa destra populista.Chiunque abbia almeno aperto un libro di storia sa che le foibe furono diretta conseguenza di un ventennio di violenza e odio (anche razziale, proviamo a ricordarlo non solo nel Giorno della Memoria). Evidentemente aprire i libri non è cosa per tutti".