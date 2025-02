Rally & Co, premiazioni e grandi prove al Trofeo Memory Fornaca FOTO

Motori |

Tempo di premiazioni per il 13° Trofeo Memory Fornaca in occasione del Rally Racing Meeting a Vicenza, fiera del motorismo organizzata dal campione mondiale rally '88 e '89 Miki Biasion. Gli equipaggi della scuderia Rally & Co fanno incetta di titoli a partire da Luca Delle Coste e Giuliano Santi, vincitori assoluti del Trofeo Chierese oltre ad agguantare la prima posizione in classe 2.000, seguiti da Marco Bertinotti e Andrea Rondi, secondi assoluti e vincitori della classe oltre 2.000 cc. mentre Pierluigi Porta e Aldo Gentile sono secondi nella classe 2.000 con Porta vincitore assoluto nella classifica over 60. Anche per il 2025 il trofeo si articolerà su 8 gare come nell'anno appena trascorso con il Rally Lana Storico ormai pietra miliare sia del Fornaca che nel campionato italiano rally autostoriche.

