Cossato, 2025 ricco di appuntamenti per il Coro Noi Cantando

Il 2024 è stato, per il Coro Noi Cantando Città di Cossato, l’anno che ha segnato il 30° anniversario della sua costituzione. Una storia non solo di canto ma anche di amicizia e di emozioni, come ha voluto sottolineare l’amministrazione comunale di Cossato nella targa che ha donato al coro in occasione dei festeggiamenti lo scorso mese di ottobre. E così, con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo di sempre, il gruppo si appresta ad affrontare un nuovo anno ricco di impegni.

Molti, infatti, sono già gli appuntamenti che a tutt’oggi sono stati messi in agenda, a partire dal prossimo mese di marzo con la tradizionale “Rassegna di San Giuseppe”, cui seguiranno un Concerto per la Pace, uno in attesa dell’Adunata degli Alpini, la Festa della Mamma e molto altro ancora, il tutto in compagnia di altrettanti gruppi ospiti. “La Rassegna di San Giuseppe, giunta alla sua ventiquattresima edizione, concluderà il progetto legato ai festeggiamenti per i nostri primi 30 anni di coro, progetto che aveva come finalità l’avvicinamento dei giovani all’attività corale. Grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha creduto nei nostri obiettivi, avremo come ospite il coro giovanile “Envie de Chanter” proveniente dalla provincia di Cuneo.” – dichiara la presidente Manuela Arale – “Non prendete impegni quindi per sabato 15 marzo, vi aspettiamo”.

Sotto l’attenta e paziente direzione di Monica Magonara, affiancata da Andrea Cracco, il coro sta già lavorando alacremente per mettere a punto la scaletta per i vari appuntamenti e per arricchire il proprio repertorio di nuovi brani. Si parte, dunque, sabato 15 marzo con l’intento di portare sempre un po’ di allegria ed emozione a chi vorrà venire ad ascoltare.