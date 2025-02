Ciclista di 44 anni cade in mezzo alla strada, attimi di paura a Cerrione

Aggiornamento ore 17.30

È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice giallo, l'uomo di circa 44 anni che, nel primo pomeriggio di oggi, 10 febbraio, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. È successo a Magnonevolo, nel comune di Cerrione.

Stando alle prime ricostruzioni, il biellese era in sella alla sua bici e, per cause da accertare, sarebbe finito a terra in mezzo alla SP 143. A dare l'allarme alcuni passanti e automobilisti.

Nella caduta, avrebbe riportato alcune ferite in volto. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con ambulanze e l'elisoccorso. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito che chiariranno i contorni della vicenda.

Il fatto

Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Cerrione, dove nel primo pomeriggio di oggi, 10 febbraio, si è verificato un incidente stradale a pochi metri dalla zona di Magnonevolo. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai sanitari del 118, anche l'elisoccorso.