Chi sei quando racconti una fiaba? È il titolo della conferenza in programma il prossimo 20 febbraio, alle 21, in via Mazzini 31/A. Seguirà poi un interessante laboratorio dal titolo “Narrar fiabe”, dedicato alla fiaba “La signora Holle”, in programma giovedì 27 febbraio, 6 e 13 marzo.