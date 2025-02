Gaglianico, ecco i nuovi arredi per le scuole

Un importante investimento ha interessato le scuole del comune di Gaglianico negli ultimi due anni, con un progetto che ha visto il rinnovo degli arredi in tutti e tre gli istituti del territorio: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. L’amministrazione comunale ha destinato complessivamente circa 40.000 euro per migliorare la qualità degli ambienti scolastici, rispondendo alle esigenze di studenti e insegnanti.

Nella Scuola Secondaria, oltre ai nuovi arredi per le aule, è stata allestita un’aula Biblioteca, destinata in particolare alle lezioni di Italiano, e un’aula di Arte dotata di una lavagna magnetica in acciaio porcellanato, utilizzabile anche in orizzontale come tavolo, per favorire metodologie didattiche innovative. Anche la Scuola Primaria ha beneficiato dell’acquisto di nuovi arredi per le classi e di una Biblioteca scolastica, mentre nella scuola dell’infanzia sono stati rinnovati sia gli arredi interni che quelli destinati agli spazi esterni, con l’obiettivo di creare ambienti più accoglienti e funzionali per i più piccoli.

Questo intervento è stato il frutto di una costante collaborazione tra l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Paolo Maggia e la Scuola, con l’intento di migliorare la qualità dell’offerta formativa e rendere gli Istituti di Gaglianico sempre più attrattivi. I risultati sono già visibili: il numero degli iscritti è aumentato, non solo tra i residenti, ma anche tra gli studenti provenienti da altri comuni, un dato significativo in controtendenza rispetto al calo demografico generale.

A sottolineare l’importanza di questo lavoro è Marianna Brocco, Assessore con delega alla Scuola, che ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a Lorenzo Zampieri, dirigente scolastico, e a tutto il corpo docente: «L’impegno della scuola è stato fondamentale per rendere questo progetto un successo. Il lavoro fatto finora è solo l’inizio: abbiamo già in programma di proseguire con interventi migliorativi, come la tinteggiatura interna della Scuola Secondaria, mentre quelle della scuola dell’Infanzia e della Primaria sono già state rinnovate».

Anche il Sindaco Paolo Maggia ha voluto commentare l’intervento, sottolineando come questi investimenti siano il linea con la visione del Comune: «La nostra Amministrazione conferma così il proprio impegno nel settore dell’istruzione. Tutti questi progetti rispondono pienamente al nostro motto “Gaglianico Paese del buon vivere!”. Investire sulla scuola significa investire sul futuro della nostra comunità, offrendo ai nostri ragazzi spazi adeguati, accoglienti e funzionali al loro percorso di crescita e apprendimento ».