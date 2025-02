Biella ricorda le vittime delle foibe: cerimonia solenne ai Giardini Zumaglini FOTO e VIDEO

È stata deposta questa mattina, lunedì 10 febbraio presso di Giardini Zumaglini di Biella, la corona d’alloro in onore alle vittime delle foibe. Durante la cerimonia delle 10:30 i rappresentanti delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, con una vasta partecipazione delle associazioni locali, si sono recati presso il cippo commemorativo, per rendere il proprio tributo a quanti persero la vita, delineando una delle pagine più tragiche della storia italiana.

La celebrazione si è aperta con la deposizione della corona d’alloro e gli omaggi dei partecipanti e, a seguire, un momento di raccoglimento è stato dedicato alle letture delle testimonianze che hanno dato voce al dolore e al sacrificio delle famiglie coinvolte.

“La luce ha fatto breccia e il destino del buio è ormai segnato…” ha esordito il sindaco, Marzio Olivero, lanciando un messaggio di speranza e l’invito a prendersi cura del ricordo delle foibe, questione taciuta per troppo tempo.

Anche il prefetto di Biella, Elena Scalfaro, ha ribadito il significato del Giorno del Ricordo, ringraziando tutti coloro che, colpiti dall’immeritato destino, hanno avuto la forza e il coraggio per raccontare quanto accaduto: “La nostra società si basa su principi connaturati nella nostra Repubblica: non esiste violenza che porti alla pace e non vi è guerra da cui trarre beneficio”.

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha menzionato la legge necessaria a riportare all’attenzione nazionale sull’importante giornata, precedentemente dimenticata: “Non esiste ideologia che sia in grado di giustificare il silenzio, l’umanità sovrasta ogni dottrina”.

L’incontro si è concluso con un invito a riflettere sulla storia europea e sulle vittime della sopraffazione che, dimenticate nel tempo, tornano oggi alla luce.