A Biella è la settimana del Carnevale, ecco come cambia la viabilità in città e a Chiavazza

In occasione della manifestazione in programma nella rassegna Carnevale di Biella 2025 denominata sfilata e consegna chiavi è istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, il giorno 15 febbraio 2025, dalle 14 alle ore 17 nelle seguenti aree: via Italia tratto intercluso tra piazza del Monte e piazza Vittorio Veneto; via Belletti Bona tratto intercluso tra via Italia e piazza 1° Maggio; via Dante Alighieri tratto intercluso tra via Italia e piazza 1° Maggio; piazza 1° Maggio tratto intercluso tra via Italia e piazza Martiri della Libertà; via San Filippo tratto intercluso tra via Italia e via Galliari; piazza Mons. Rossi; area di fianco e di fronte alla Chiesa della SS Trinità; piazza Vittorio Veneto lato est; via Lamarmora (durante l’attraversamento della via verso Piazzale Casalegno); piazza Casalegno (da Piazza Casalegno, il corteo risalirà lungo via Italia per arrivare sotto i portici del Comune).

Sempre inerente al Carnevale 2025, in particolare per il Carnevale Benefico Chiavazzese per consentire la tradizionale sfilata carnevalesca, lo svolgimento del carnevale dei bambini, la preparazione e distribuzione della fagiolata, si comunica che per la sfilata che si terrà domenica 16 febbraio 2025 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, dalle 9 di domenica 16 febbraio alle 7 di lunedì 17 febbraio nelle seguenti aree: via Firenze nel tratto compreso tra piazza XXV Aprile e via Cucco; piazza XXV Aprile tutta l’area; via Gamba tutta la via; via Milano nel tratto compreso tra via Gamba e via Cairoli; via Cairoli nel tratto compreso tra via Milano e via De Amicis; via De Amicis nel tratto compreso tra via Cairoli e via Cucco; via Cucco nel tratto compreso tra via De Amicis e via Firenze; via Azeglio Dero tutta la via; via Della Vittoria nel tratto compreso tra via Azeglio Dero e piazza XXV Aprile; via De Mosso area di intersezione con via Milano e viale Venezia. È istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto i carri allegorici e i gruppi mascherati, domenica 16 febbraio 2025, dalle 14 alle 17 e comunque solo per il tempo necessario per il passaggio della sfilata, nelle aree di cui al punto uno.

Per la preparazione e la distribuzione della tradizionale fagiolata e per lo svolgimento del “Carnevale dei Bambini” che si terranno domenica 2 marzo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, dalle 6 di sabato 1 marzo alle ore 20 di domenica 2 marzo 2025, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione nelle seguenti aree: via Firenze, nel tratto compreso tra p.zza XXV aprile e via Cucco, piazza XXV Aprile, area adibita a posteggio posta sul lato sud/ovest. È inoltre istituita la temporanea sospensione della circolazione, qualora necessaria, dalle 13 alle 18, per il tempo necessario per la distribuzione della fagiolata, di domenica 2 marzo 2025 nelle seguenti aree: via Cucco nel tratto compreso tra via De Amicis e via Firenze; via Azeglio Dero tutta la via; via Firenze nel tratto compreso tra via Cucco e via Buratti. Inoltre ci sarà l’obbligo di svolta a destra in via Buratti per chi percorre via Firenze con direzione sud-nord dalle 13 alle 18, per il tempo necessario per la distribuzione della fagiolata, di domenica 2 marzo 2025.