A Verrone attenzione alle interruzioni di energia elettrica

Attenzione: a Verrone domani martedì 11 febbraio, l' energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti, dalle ore 08:30 alle ore 15:30.

Le vie interessate sono: V Salussola 2, 6, sn; V Vittorio Emanuele, V Kennedy da 2 a 8, str Trebosco, via moro, str del Canchioso da 23 a 25, 21/a, 21/b, da 2 a 6, da 14 a 18, sn, V Giovanni Paolo II da 5 a 9, da 23 a 25, 7a, 16, sn, V castello da 3 a 9, 5a, da 4 a 6, da 10 a 14, ip, sn, V Umberto da 11 a 21, da 8 a 28, 32, 22c, ip, sn, V don Marinelli f. da 1 a 9, da 2 a 12, sn, V Kennedy 23, da 22 a 26, da 30 a 36, sn, V Castello da 1 a 3, da 2 a 4, sn, V don Margara a. da 1 a 3, da 2 a 8 str Trebosco da 29 a 31, 37, 20, sn, V favone da 1 a 3, 3b, 2, 6, ¡p, sn, V Sandigliano da 2 a 12, ¡p, sn, V dei gorghi da 31 a 37,16, V s rocco da 1 a 5, 2, sn, V la mazza 9b, da 2 a 8, 20, V Sandigliano 23, 29, sn, via Moro da 17 a 19,4. sn, via della Madonnina.