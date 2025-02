Giornata del Ricordo, a Biella striscioni fuori dalle scuole. Gioventù Nazionale: “Ricordare le foibe”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gioventù Nazionale Biella ha deciso di apporre, fuori da tutte le scuole della Città, lo striscione: “PROF… A CHE PAGINA IL CAPITOLO SULLE FOIBE?” per ricordare, con la dovuta sensibilità, ai Professori e agli Studenti questo triste capitolo della storia italiana, affinché non cada nell'oblio. Con l'entrata in vigore della legge 92/2004, è stata istituita in Italia la Giornata del Ricordo, in cui ogni 10 febbraio si commemora il tragico eccidio degli italiani istriani, fiumani e dalmati, perpetratosi tra il 1943 e il 1947. Si rende necessario informare gli studenti di questo tragico evento, dedicandogli adeguato spazio nei testi scolastici e integrando, in seguito, percorsi didattici volti a promuovere la consapevolezza dell'importanza della memoria storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili eventi”.