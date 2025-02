Pollone unita per il bene comune: grande adesione alla pulizia della palestra

Una straordinaria giornata all'insegna della collaborazione e del senso civico ha coinvolto ieri, 8 febbraio, la comunità di Pollone nella pulizia della Palestra Pier Giorgio Frassati. L'iniziativa, promossa dal Sindaco Tha e dai consiglieri comunali, ha visto la partecipazione di numerosi volontari, tutti uniti dall'obiettivo di rendere questo spazio più accogliente e funzionale.

Sin dalle prime ore del mattino, cittadini di tutte le età si sono rimboccati le maniche, affrontando con entusiasmo le diverse attività di pulizia e manutenzione. Il risultato? Un ambiente rinnovato e un forte spirito di squadra che ha reso l’esperienza ancora più speciale.

A rendere la giornata ancora più piacevole ci ha pensato la Proloco di Pollone, che ha offerto un pranzo ai volontari come segno di riconoscenza per il loro impegno. Ma non solo: nell’ambito del programma La Bottega dei piccoli artigiani, è stato organizzato anche un corso di cucina che ha coinvolto 28 bambini, entusiasti di mettere le mani in pasta e scoprire nuovi sapori.

Il Sindaco ha espresso con orgoglio la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, sottolineando il valore della collaborazione e del volontariato per il benessere della comunità. Ha inoltre annunciato nuove giornate dedicate alla cura del verde e dei sentieri, con l’auspicio di coinvolgere un numero sempre maggiore di volontari. Iniziative come queste, ha aggiunto, sono occasioni preziose per trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza e responsabilità verso il proprio paese.

La giornata si è così trasformata in un bellissimo esempio di impegno collettivo, dimostrando ancora una volta che, insieme, si può fare la differenza. Pollone può essere fiera dei suoi cittadini, che con dedizione e passione continuano a contribuire al miglioramento del paese.