Federica Pellegrini a Biella, applausi al Forum: “Le nostre passioni ci indicano la via nei momenti più difficili” FOTO e VIDEO

E’ un Forum vestito a festa e pronto ad accogliere il primo grande campione di questo 2025. Ma l’ospite odierno è sempre stato un personaggio non solo sportivo di tendenza per i successi in vasca ma anche per quello che capitava fuori dal suo ambiente.

Federica Pellegrini, “la Divina”, come è sempre stata ribattezza per il suo carattere, entra in punta di piedi al Forum, dopo la prolusione del giornalista Alessandro Alciato, e si prende la scena, gli applausi e l’ammirazione di decine di bambini delle società nuoto che si sono accalcati per poter vedere da vicino il proprio idolo. Due ore di spettacolo, o meglio di chiacchiere, in cui si è passati con disinvoltura da scene di vita vissute a bordo vasca agli impegni sportivi e di famiglia. L’overture è per Ballando sotto le stelle, in cui la campionessa ha militato, il paragone, neppure troppo velato, è per gli intensi allenamenti paragonabili a quelli del nuoto.

Il collegamento con Milly Carlucci certifica la multidisciplinarietà di Federica, ma anche il suo impegno quando si cimenta in nuovo avventure. Le medaglie e la carriera rimangono forse un po’ sullo sfondo, piacevoli ricordi, anche se dalle parole della campionessa traspare la riconoscenza per il maestro Alberto Castagnetti, allenatore che l’ha formata e lanciata. Ma il suo sguardo è lanciato al futuro, prova ne sia anche l’inciso che lancia dal palco per uno sport in cui il ruolo della donna non sia da comprimario ma abbia un suo valore e una sua riconoscibilità: ecco perché un ruolo politico all’interno del Coni - con saluto doveroso al presidente Giovanni Malagò, intervenuto in video nella serata - non sembra del tutto inimmaginabile.

Infine il lascito ai giovani atleti: “Le nostre passioni ci indicano la via nei momenti più difficili” prima di lasciarsi andare al fuoco di fila delle domande dei più piccoli e alle foto sul palco.