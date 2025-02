GS Favaro, grandi prove alla Grande Corsa Bianca e al Winter Brich: protagonista la passione per il podismo

Grande prova per Corrado Vallivero che ha ottenuto un buon piazzamento sulla Grande Corsa Bianca in Val Camonica. Per il portacolori del Gruppo Sportivo Favaro si tratta dell'ultimo sontuoso risultato di una lunga serie di imprese sportive avvenute negli scorsi messi.

Oggi, invece, altri corridori del GS Favaro hanno preso parte all'edizione 2025 del Winter Brich Trail: nello specifico parliamo di Erika Fabrizio, Gennaro Desensi, Omar Bergo e Angelo Tolisano. Tutti guidati dalla grande passione per il podismo.