Brutto ko per Bonprix TeamVolley, a Settimo non c'è stata mai partita (foto di Lorenzo Cerchiaro)

Non c’è stata quasi mai partita. Il Bonprix TeamVolley incappa nella seconda sconfitta consecutiva nel girone nazionale di Serie B2: 3-0 a Settimo Torinese contro la Pallavolo Lilliput, squadra diversa rispetto a quella battuta all’andata. Tirato il primo set, vinto 25-23 in volata dalle padrone di casa; senza storia gli altri due, con le biancoblù che non sono state in grado di superare quota 16 e 15.

Coach Fabrizio Preziosa commenta così: “Non c’è nulla di particolare da sottolineare. Merito alle avversarie che sono state nettamente più forti. Hanno avuto la capacità di chiudere il primo set punto a punto, approfittando soprattutto dei tanti nostri regali che non ci hanno permesso di portare a casa la frazione. Una volta vinto quello, è stato un dominio sotto tutti i punti di vista. Nel secondo e nel terzo parziale non siamo state in grado di reggere il confronto con il loro livello, né dal punto di vista tecnico né da quello caratteriale. Ne è venuto fuori un 3-0, risultato eloquente. Possiamo solo stare in silenzio e fare i complimenti a Lilliput, decisamente superiore”.

Lilliput Pallavolo – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0 (25-23/25-16/25-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi, Daffara 1, Diego 8, Biasin 4, Gualinetti 2, Francoli, Sola 2, Bonini 3, Fallarini 4, Macchieraldo ne, De Carlini ne, Filippini 12, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.