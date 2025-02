Obbligazioni Newlat Food tasso fisso 4,75% scadenza 12/02/2031.

Newlat Food, azienda italiana del settore agro-alimentare, ha chiuso in anticipo il collocamento delle sue nuove obbligazioni, segno di un forte interesse da parte degli investitori.

Il titolo, identificato dal codice ISIN XS2958536976, sarà emesso al valore nominale di 100 e prevede il pagamento di cedole semestrali del 2,375%.

Con un taglio minimo di 1.000 euro, risulta accessibile anche ai piccoli investitori.

Un aspetto rilevante è la possibilità per l’emittente di rimborsare anticipatamente il debito a partire dal terzo anno, un’opzione tipicamente sfruttata quando si presentano condizioni di rifinanziamento più favorevoli.

Ma come si posiziona questa obbligazione rispetto ad alternative presenti sul mercato? Un confronto diretto con il BTP con scadenza 15/02/2031 evidenzia alcune differenze importanti. Il titolo di Stato offre attualmente un rendimento inferiore (3,17% lordo), ma beneficia di una tassazione più vantaggiosa (12,5% contro il 26% delle obbligazioni societarie). Nonostante questo, l’obbligazione Newlat Food garantisce un rendimento netto più elevato (3,52% contro 2,77%).

Questo strumento può quindi rappresentare una scelta interessante per chi desidera ottenere rendimenti superiori rispetto ai titoli governativi, mantenendo al contempo un buon livello di solidità dell’emittente. Può essere acquistato con l’idea di mantenerlo fino a scadenza o sfruttarlo per operazioni di trading in caso di calo dei tassi di interesse.

Come sempre, la diversificazione resta la chiave: un portafoglio ben bilanciato consente di ridurre i rischi e ottimizzare i rendimenti.

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

