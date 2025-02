Femminicidio e tentativo di suicidio, ancora sangue nel Torinese

Ancora una scia di sangue nel Torinese, il quarto caso in pochi mesi dopo quelli di Castellamonte, Moncalieri e Rivoli, l'episodio più recente. Un femminicidio in ambito familiare, con successivo tentativo di suicidio dell’autore, si è registrato a Venaria.

I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di sabato, dopo che la sorella dell’uomo, che non aveva notizie del fratello, si era detto preoccupata. I militari dell'Arma, entrati nell'abitazione poco dopo l'1 di notte, insieme ai Vigili del Fuoco, dopo che non avevano ricevuto alcuna risposta, hanno trovato le luci accese la 51enne riversa in bagno e morta, colpita da diversi colpi colpi d’arma da taglio alla schiena e al petto.

Il marito, pensionato di 56 anni, era a terra in evidente stato confusionale per aver probabilmente ingerito dei farmaci: successivamente è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Il movente della tragedia sarebbe una lite familiare. Entrambi erano incensurati e senza precedenti. Sul drammatico episodio le indagini sono condotte dalla procura di Ivrea.