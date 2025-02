Dal Nord Ovest - Auto resta bloccata dalla neve lungo un sentiero tortuoso, scatta l'allarme

Nella mattinata di ieri, sabato 8 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il recupero di un veicolo e dei suoi due occupanti, presso Mattie, che era rimasto bloccato dalla neve.

L’intervento è stato reso difficoltose dalle condizioni ambientali e dal fatto che la posizione del mezzo non fosse facilmente identificabile. La sala operativa ha pertanto identificato, con la collaborazione del conducente e mediante un programma di localizzazione, il punto esatto in cui si trovava il veicolo, che è poi stato prontamente raggiunto e messo in sicurezza dalle squadre intervenute.