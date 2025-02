Ponderano: Riprende l'attività della Pro loco col nuovo direttivo

Riprende l’attività della pro loco di Ponderano dopo l’elezione del nuovo direttivo che vede riconfermato: Alberto Marasco come presidente, vice Tiziana Pedrazzo, Guido Giachino segretario. Consiglieri: Antonietta Ballone, Chiara Lanza, Piera Villardino, e i nuovi entrati Aurora Mercandino, Stefano Austria e Marco Romano.

Domenica 16 febbraio il primo appuntamento: il carnevale per i più piccini; presso il polivalente in via Mazzini 27. Ci saranno i giochi gonfiabili, appuntamento che si ripete ogni anno ideato per fa trascorrere qualche ora di puro divertimento in un ambiente caldo e accogliente. Alle ore 16 merenda offerta dagli organizzatori a tutti i partecipanti. Entrata libera.