Calcio, il sogno della Serie D si avvicina: 6-0 per la Biellese. Ora, è a +10 dalla seconda

La Serie D non è più un miraggio e, giornata dopo giornata, sta diventando una solida realtà per la Biellese. Prova sontuosa per gli uomini di Luca Prina che, davanti al proprio pubblico, regolano la pratica Aygreville con un suntuoso e inappellabile 6 a 0. Complice la sconfitta esterna della Pro Eureka sull'ostico campo di Stresa, i lanieri allungano in classifica, con 10 punti di vantaggio dalla diretta rivale.

In Promozione, la Fulgor Chiavazzese supera di misura il Ceversama nel derby mentre il Città di Cossato ottiene tre punti vitali con gli Orizzonti. Ora, i blues restano in testa al girone, a 4 lunghezze dalla seconda. In Prima Categoria, giornata avara di soddisfazioni per Valle Elvo (0-0 a Crescentino), Ponderano (superato 2 a 1 dal Gaglianico), Torri Biellesi (al tappeto per 3-0 a Trecate) e Valle Cervo Andorno, piegata 2 a 1 dalla Valdilana Biogliese.

In Seconda, invece, roboante 5 a 2 del Vigliano con il Lessona mentre inciampa in casa la Cervo con il Lenta. Infine, in Terza, sconfitte per Pollone e Futuro Giovani Vilianensis: esulta solo la Cossatese, con il punteggio di 1 a 0 con il Chambave.