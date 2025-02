Masserano, Verza è il nuovo capogruppo degli Alpini: “Pronti per l'Adunata, ecco il nostro appello ai giovani”

Da pochi giorni, gli Alpini di Masserano hanno eletto il loro nuovo capogruppo: si tratta di Paolo Verza che si carica sulle spalle lo zaino posato a terra da Oscar Morezzi. La nuova guida, affiancato dal segretario Piermario Benanchietti e dal cassiere Giancarlo Bozzone, guiderà i 35 soci iscritti tra penne nere, amici e aggregati. “Una bella responsabilità, specialmente nell'anno dell'Adunata che la città di Biella ospiterà per la prima volta nella sua storia. Anche Masserano farà la sua parte. Siamo orgogliosi di sfilare per le vie del capoluogo di provincia con i nostri vessilli”.

Come riportato da Verza, il gruppo di Masserano affonda le sue radici fin dal 1988. Tra le principali attività, portate avanti da tempo, figurano sicuramente le diverse cene realizzate nel corso dell'anno nei locali della loro sede, situata in via Roma, volte a raccogliere fondi per le iniziative spese in paese, a favore della comunità. A ciò si aggiungono due appuntamenti sempre molto sentiti dalla comunità di Masserano: nel giorno di Pasquetta e la prima domenica di luglio il gruppo celebra una Santa Messa nella chiesa della Madonna degli Angeli in memoria degli Alpini “andati avanti”, seguito dal pranzo aperto a tutta la popolazione.

Oggi, però, l'attenzione delle penne nere è rivolta anche alle nuove generazioni. “A loro spetterà il compito di mantenere vive e tramandare le nostre tradizioni rafforzando i vincoli di amicizia e fratellanza – sottolinea Verza – Da qui, il nostro appello ai giovani: se volete mettervi in gioco e attivarvi per il bene della comunità, affiancandoci nei nostri progetti, le nostre porte sono aperte”.

Infine, anche a Masserano, stanno cominciando ad arrivare le prime prenotazioni di gruppi Alpini in vista della 96° edizione dell'Adunata, che si svolgerà a Biella dal 9 all'11 maggio. “In molti si stanno mettendo in contatto con le nostre strutture ricettive – conferma Verza – Numeri destinati ad aumentare con l'avvicinarsi del grande appuntamento che ogni Alpino attende con gioia e trepidante attesa”.