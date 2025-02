Employer Branding Awards 2024: eVISO Ambassador sul palco di H-Farm

Questo Campus, unico in Europa, rappresenta un ecosistema internazionale in cui startup, programmi formativi e consulenza convivono, creando un ambiente orientato all’innovazione e al progresso. L’evento ha celebrato le aziende capaci di distinguersi per il loro impegno nel costruire ambienti di lavoro attrattivi, inclusivi e sostenibili.

Gli Ambassador dell’edizione 2024, ovvero eVISO, UOMOeAMBIENTE, BEWE, ASCOT ASCENSORI, Shamir RX Italia s.r.l., Settanta7, Ascensori Rossini S.r.l. Società Benefit, Euxilia, Nord Ovest S.p.A. e Libellula s.r.l., hanno svolto un ruolo cruciale nel percorso di valutazione delle 168 candidature, contribuendo a selezionare le 15 aziende più virtuose in ambito di People Management, che hanno avuto accesso alla finale.

eVISO, già vincitrice del premio EBA nel 2023 e Ambassador dell’edizione 2024, continua con convinzione a supportare i valori che pongono al centro le persone nell’ambiente di lavoro. Come ha sottolineato Lucia Fracassi, General Manager di eVISO, “essere Ambassador degli EBA significa rafforzare l’impegno verso un ecosistema aziendale più sostenibile e innovativo, in cui inclusività, equità e benessere delle persone rappresentano valori fondamentali per la crescita delle imprese.”

Durante l’evento, Davide Debernardi, Head of Training di eVISO è salito sul palco per raccontare il cammino intrapreso dall’azienda nell’ultimo anno. eVISO ha proseguito con determinazione il percorso per migliorare le proprie politiche di People Management, implementando nuovi progetti come, per citarne alcuni, il welfare per i genitori e il percorso di formazione per i direttori. Inoltre, in qualità di società tecnologica specializzata nella fornitura di luce e gas, eVISO ha annunciato ufficialmente la convenzione eVISO-EBA, rivolta a tutte le aziende presenti e associate a Double Bridge per i propri dipendenti, con l’obiettivo di portare benefici concreti all’interno del network e ampliare l’impatto positivo del progetto.

L’evento ha offerto momenti di approfondimento con due panel tematici di grande interesse. Il primo, "Employer Branding e Sostenibilità", ha visto la partecipazione di Carlo Alberto Pratesi (Presidente di EIIS - European Institute of Innovation for Sustainability), Guglielmo Micucci (Amref Health Africa - Italia) e del Professor Stefano Zamagni, che hanno discusso il ruolo della sostenibilità come asset strategico per attrarre talenti e costruire imprese più responsabili. Nel secondo panel, "Reinventare il mondo del lavoro grazie al contributo della Gen Z", Marta De Vivo, il Professor Daniele Marini e Roberta Citarda hanno analizzato il ruolo delle nuove generazioni nel ridefinire le dinamiche aziendali e introdurre nuovi valori nel mondo del lavoro.

A seguire, due testimonianze d’eccezione, Mauro Clara, HR Director di Ferrero, e Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè, hanno condiviso la loro esperienza sulle sfide e opportunità del mercato del lavoro attuale, fornendo spunti di grande valore per tutte le aziende presenti.

Sono stati infine annunciati i vincitori di questa edizione degli Employer Branding Awards:

Categoria Attrattività dei giovani: Teleconsys di Roma

di Roma Categoria Work-Life Balance: Falone Costruzioni E.R. S.r.l. di Teramo

di Teramo Categoria Parità di Genere: Synesthesia di Torino

Gli Employer Branding Awards si confermano un appuntamento di riferimento a livello nazionale per tutte le imprese che desiderano valorizzare le proprie best practice in ambito di gestione delle persone. eVISO continuerà a essere parte di questo percorso, condividendo le proprie iniziative e contribuendo alla crescita di un ecosistema aziendale sempre più attento al benessere e alla sostenibilità del lavoro.