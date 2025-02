Pray: Ciclista perde il controllo e rovina a terra, trasportato all'Ospedale di Borgosesia

Incidente nella giornata di ieri a Pray, dove un ciclista è caduto autonomamente mentre percorreva una strada della zona. A seguito della caduta, l’uomo ha riportato escoriazioni su tutto il corpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato al pronto soccorso di Borgosesia per ulteriori accertamenti. Come da prassi in questi casi, il ciclista è stato sottoposto anche agli esami previsti per verificare il suo stato psicofisico. Sull'intervento erano presenti anche i Carabinieri.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio è un promemoria sui rischi legati alla circolazione in bicicletta e sull'importanza di prestare sempre la massima attenzione alla sicurezza.