Lite tra vicine a Valdilana per i contatori dell’acqua: una finisce in ospedale

Tensione alle stelle a Valdilana, località Vallemosso, dove una disputa tra vicine di casa per i contatori dell’acqua è degenerata nell’ennesima lite. Questa volta, la situazione è sfociata in qualcosa di più: secondo le prime ricostruzioni, una delle due donne avrebbe aggredito l'altra, costringendola a recarsi in ospedale per accertamenti.

Le protagoniste della vicenda sono una donna del 1968 e una del 1957, entrambe residenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno riportato la calma e provveduto a informare le due litiganti sulle rispettive facoltà di legge.

L’episodio evidenzia come, in alcuni casi, semplici questioni di vicinato possano trasformarsi in veri e propri conflitti.