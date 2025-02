Gaglianico: Furto con la tecnica delle monetine nel parcheggio del Gigante

Colpo con destrezza ieri nel parcheggio del centro commerciale Il Gigante di Gaglianico, ieri 7 febbraio, dove una donna è stata derubata con la cosiddetta tecnica delle monetine.

Mentre stava salendo in auto, la vittima è stata avvicinata da un uomo che, fingendo di volerla aiutare, le ha segnalato la presenza di alcune monete a terra. Nel momento in cui la donna si è chinata per raccoglierle, il malintenzionato ha approfittato della distrazione per rubarle la borsa dall’auto, dileguandosi subito dopo.

I Carabinieri, allertati dalla vittima, hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il responsabile.

L’episodio è un ulteriore monito a prestare attenzione a questo genere di raggiri, purtroppo sempre più diffusi nei parcheggi dei centri commerciali.