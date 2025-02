Gaglianico: Collisione tra due vetture, donna in Ospedale FOTO

Gaglianico: Collisione tra due vetture, un ferito in Ospedale FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it

Sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri sulla dinamica della collisione tra due auto nella rotonda sulla Trossi, all'altezza di via Dal Mosso. Sembra che, una volta entrate entrambe nella rotonda, si siano toccate, causando il testacoda di una delle due vetture. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi mentre una donna alla guida di uno dei due, che lamentava contusioni, è stata trasportata in ospedale per accertamenti sul suo stato di salute.