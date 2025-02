Biella: Ubriaca alla guida, una volta fermata insulta i Carabinieri che la denunciano

Ieri mattina, 7 febbraio, intorno alle 10, i Carabinieri hanno fermato a Biella una giovane del 1998, residente in Valle Elvo, mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Sottoposta al test dell’alcol, la ragazza presentava un tasso alcolemico vicino a 1,5 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge.

Già nota alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, la donna ha inoltre assunto un atteggiamento aggressivo e oltraggioso nei confronti dei militari intervenuti. Per questo motivo è stata deferita per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a subire il ritiro immediato della patente di guida.

L’episodio si inserisce in un quadro di controlli sempre più serrati da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza stradale e contrastare comportamenti pericolosi alla guida.