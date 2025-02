Solidarietà biellese: il PD sostiene empori e mense con donazioni settimanali FOTO

Il Partito democratico di Biella da oggi farà delle donazioni scaglionate nelle prossime settimane agli empori e alla mensa dopo una raccolta fondi fatta al suo interno. Da una parte per supportare le associazioni che ogni giorno lavorano e si impegnano affinché le persone e le famiglie possano avere un pasto caldo, dall'altro per essere di esempio e di incentivare ulteriormente altri biellesi, in base alle proprie possibilità, di fare delle donazioni, infine per sottolineare la serietà del problema della povertà nel nostro territorio.

Le aziende tessili sono in crisi da tempo e infatti i dati ci dicono che siamo al primo posto per le persone in cassa integrazione, altri non riescono a entrare nel mondo del lavoro, molte altre le persone in pensione. In mensa e all'emporio non ci vanno solo persone senza fissa dimora con problemi di dipendenza che è un po' lo stereotipo del “povero”, ci sono tante sfumature, potrebbe essere il nostro vicino di casa, una persona giovane, una famiglia come tante. Dalla crisi dovuta al covid, dall'abolire il reddito di cittadinanza arrivando al carobollette, anche nel nostro territorio si stanno verificando gli aumenti delle povertà anche tra le persone che lavorano. Le persone non arrivano più a fine mese. I prezzi al supermercati sempre più alti, l'aumento continuo di gas e luce, il lavoro sempre più precario, nessun ammortizzatore sociale incide profondamente sulla situazione socio-economica dei cittadini biellesi. Chi già prima faceva accesso all'emporio ora non basta più una volta alla settimana, ma due se non addirittura tre volte. L'emporio è diventato non più il luogo dove le persone possono trovare un “aiuto alla spesa” ma diventa la spesa perché bisogna decidere tra le bollette e il supermercato, tra la scuola per i figli o le spese mediche. Lo Stato con i continui tagli, l'ultimo proprio con la finanziaria di dicembre 2024, farà sì che non ci saranno servizi a chi vive in condizioni di povertà.

Il Partito Democratico Biellese che ha molti iscritti anche nelle associazioni di volontariato ha voluto lanciare un segnale con un atto concreto: noi ci siamo, vi vediamo, siamo con voi e non vi vogliamo lasciare soli. Noi riteniamo che il progresso possa esserci solo in una società che non lascia indietro nessuno, crediamo che uno Stato per definirsi civile si preoccupa di chi vive in situazione di svantaggi