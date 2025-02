"Finalmente sono arrivate le autorizzazioni e potremo iniziare alla pulizia e bonifica dell'area interessata dall'incendio del 2023 che tutti ricorderanno. Eravamo in attesa di questa documentazione per poter procedere ai lavori e sistemare questa area che è alle porte della città".

I lavori, che non potevano essere iniziati prima delle autorizzazioni burocratiche, si protrarranno per circa un mese e mezzo. Una bella notizia per restituire decoro all'ingresso di Biella