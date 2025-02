Gastroenterologia in difficoltà, l'Asl Biella punta su convenzioni e alla trasformazione in struttura complessa

Dalla scorsa primavera il reparto di Gastroenterologia dell'ospedale di Biella sta affrontando la pesante criticità della carenza di organico che ha interessato il reparto, a partire dal pensionamento del primario Franco Ferrero. E tra le risposte di l'Asl Biella sta cercando di dare al territorio, ci sono convenzioni che si sono susseguite nel corso dei mesi al fine di garantire sia le prestazioni per i pazienti ricoverati che per le prestazioni di Pronto Soccorso, e quelle per i pazienti ambulatoriali esterni con priorità B e U, ma non solo. L'Asl è infatti anche al lavoro per trasformare la Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia, in Struttura Complessa.

Negli ultimi mesi del 2024 l'ASL Bi ha stipulato una convenzione per l'effettuazione di prestazione in regime di convenzione presso la Casa di Cura "Santa Rita" di Vercelli, che ha consentito il recupero di un'ulteriore quota di liste d'attesa per prestazioni gastroenterologiche a favore di cittadini residenti e assistiti del territorio di competenza dell'ASL BI .

Ed oltre a questa risultano ad oggi tuttora attive anche convenzioni analoghe con le Fondazioni e le Associazioni impegnate sul territorio in ambito oncologico, ed è stata rinnovata una convenzione con l'ASL TO3 sempre per smaltire prestazioni specialistiche di colonscopia presso. Tutte attività queste che con l'inizio del nuovo anno hanno anche consentito il regolare svolgimento dell'attività di screening oncologico del colon sia di primo che di secondo livello.

Non è però tutto, perchè l'ASL BI, analogamente ad altre Aziende Sanitarie, sta portando anche avanti il progetto che prevede la trasformazione della Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia, in Struttura Complessa. Obiettivo dell'Azienda è accrescerne l'attrattività nei confronti di nuovi professionisti.

L'Asl di Biella assicura che lavorerà anche nei prossimi mesi con il massimo impegno per assicurare l'offerta di prestazioni più ampia possibile, e al contempo tutti gli interventi disponibili per pervenire ad un progressivo ripristino dell'attività della struttura di Gastroenterologia.