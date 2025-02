Guardabosone celebra la patronale Sant'Agata

La comunità di Guadabosone celeba domenica 9 febbraio la festa patronale in onore di Sant'Agata. Questo il programma. Alle 16.30 verrà celebrata la messa con la presenza del coro interparrocchiale. Alle 17.30 invece, nel salone parrocchiale, verrà salutato don Alberto e, a seguire, ci sarà l'incanto delle offerte e la premiazione degli Alberi di Natale. Per concludere la giornata sarà possibile partecipare alla “Merenda Sinoira” al Circolo Terrieri. Per la merenda è possibile prenotare al Circolo o a Roberto (3386914129). Il ricavato sarà devoluto al restauro dell'organo della chiesa parrocchiale.