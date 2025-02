La comunità di Camburzano accoglie il nuovo parroco: benvenuto a don Fabrizio Mombello.

È stato annunciato durante la S. Messa di sabato, dal Vescovo di Biella Roberto Farinella, l’arrivo di un nuovo parroco per la comunità di Camburzano. Giuseppe Papagni, a seguito di problemi di salute, ha ufficialmente lasciato l’incarico: “Ringrazio don Giuseppe per il prezioso contributo: per molti anni ha offerto servizio alla comunità e intendo omaggiarlo a nome di tutti i cittadini”.

Durante le celebrazioni Farinella ha anticipato l’arrivo del nuovo parroco, Fabrizio Mombello: “Siamo felici di accogliere don Fabrizio, che da tempo conosciamo per il servizio prestato ad Occhieppo. È una persona dalle grandi doti umane e sa rapportarsi con il mondo giovanile in modo coinvolgente, una qualità importante per la nostra realtà.

Ora sarà il Vescovo a fornire novità sull’ufficialità dell’insediamento di don Fabrizio, che prenderà ufficialmente servizio appena completate le necessarie formalità canoniche e organizzative. La comunità di Camburzano si prepara ad accogliere il nuovo pastore, con l’augurio che possa arricchire il cammino di fede già tracciato da chi lo ha preceduto.