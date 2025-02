Lavori Socialmente Utili a Sagliano Micca, un’opportunità di servizio e recupero

Nel comune di Sagliano Micca, il valore della comunità si traduce anche in gesti concreti di responsabilità e solidarietà. Grazie al programma di Lavori Socialmente Utili, alcuni cittadini hanno avuto la possibilità di offrire un servizio importante alla collettività.

“Attualmente un persona è impegnata ad accompagnare i bambini sullo scuolabus per un totale di 44 ore – spiegano dal Comune - Questa iniziativa, oltre a garantire un supporto fondamentale alla sicurezza dei più piccoli nei loro spostamenti quotidiani, rappresenta un’opportunità per chi deve recuperare punti della patente attraverso un'attività di pubblica utilità. Un gesto che unisce il senso civico alla possibilità di rimediare a infrazioni stradali, trasformando un’esperienza negativa in un’occasione di crescita e restituzione sociale. L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato con successo nei mesi precedenti, quando, grazie alla stessa formula, si è potuto realizzare un intervento di verniciatura delle pareti della scuola, migliorandone l’aspetto e la vivibilità. Sulla scia di questa esperienza positiva, l’amministrazione comunale ha deciso di proseguire su questa strada, valorizzando il contributo di chi, attraverso i Lavori Socialmente Utili, può dare un aiuto concreto al paese”.

Il Comune crede fortemente nel valore educativo di questi percorsi, che consentono ai partecipanti di riavvicinarsi al senso di appartenenza alla comunità, contribuendo attivamente al benessere collettivo. “In un momento storico in cui è fondamentale rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, i Lavori Socialmente Utili si confermano uno strumento efficace per promuovere la consapevolezza, la sicurezza e la collaborazione all’interno del nostro territorio” conclude la nota.