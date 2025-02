Gli studenti biellesi a Milano Unica 2025, un’esperienza altamente formativa

Nella giornata di giovedì 6 febbraio gli studenti della classe 5A TAM (Tessile Abbigliamento Moda) dell’Itis hanno partecipato alla 40ª edizione di “Milano Unica”, la kermesse del tessile che riunisce l’eccellenza del settore a livello mondiale; una preziosa occasione per toccare con mano i migliori prodotti italiani ed europei destinati alla realizzazione di capi di abbigliamento di alta gamma. Inoltre, particolarmente variegato era, quest’anno, il panorama espositivo, arricchito da una vetrina per le migliori proposte tessili di Giappone e Corea.

Aziende espositrici come Loro Piana, Lanificio Fratelli Cerruti, Fratelli Piacenza, Lanificio Egidio Ferla, Guabello 1815-Gruppo Marzotto, Vitale Barberis Canonico, Botto Giuseppe e Figli, Successori Reda, si sono rese disponibili ad accogliere e a seguire gli allievi Itis in tale giornata: un momento assai importante a livello formativo, che ha permesso ai ragazzi di vivere in prima persona un’esperienza alquanto coinvolgente.

Ogni studente, infatti, è stato abbinato ad un’azienda ed è stato impegnato al fianco del relativo staff nella presentazione della collezione alla clientela internazionale. “Si è trattato di un’esperienza decisamente positiva – affermano gli allievi della 5A Tessile - perché abbiamo avuto modo di apprezzare la creatività con la quale si realizzano le stoffe studiate a scuola e, non ultimo, di avere cognizione delle varie strategie commerciali, tematiche queste che in aula non possiamo affrontare: una grande occasione, insomma, per relazionarci con un mondo del lavoro nel quale ci apprestiamo a fare il nostro ingresso.”

Poi, nel pomeriggio, visita alle aree della fiera adibite alla presentazione delle nuove tendenze per la stagione primavera-estate 2026. Da parte dell’Itis “Q. Sella”, un ringraziamento alle aziende citate, che costantemente forniscono il loro contributo nell’ottica di una sempre più stretta collaborazione tra scuola e mondo produttivo.