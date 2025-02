Milano Unica, 40^ edizione da record: 723 espositori, +30,5% le aziende estere in visita provenienti da 98 paesi

La 40^ edizione di Milano Unica, che si era aperta registrando il record assoluto di espositori (723), ha visto una straordinaria partecipazione di visitatori stranieri: per la prima volta, le aziende estere in visita hanno raggiunto il 40% del totale, confermando il ruolo internazionale di Milano Unica nel settore tessile e accessori di alta gamma.

Sono stati, infatti, circa 4.800 i buyer stranieri che, in rappresentanza di circa 2.500 aziende (+30,5%), hanno visitato gli stand di Milano Unica, contribuendo alla complessiva partecipazione di circa 6.500 aziende (+10%). Un dato reso ancor più significativo dall’ulteriore incremento delle aziende italiane partecipanti, oltre 4.000 (+3,5%). La crescita a due cifre nelle aree decisive per il nostro export, in rapporto sia al numero di aziende per Paese che per crescita percentuale è distribuita tra: Francia (+35%), Regno Unito (+41%), USA (+25%), Spagna (+55%), Germania (+51%), Giappone (+27,5%), Svizzera (+ 19%) e Cina (+14%). Si registra un significativo incremento di aree di potenziale interesse: Emirati Arabi (+75%), Arabia Saudita (+50%) e Brasile (+55%).

“I dati conclusivi di questa 40^ edizione sono andati al di là delle più ottimistiche aspettative. Una prima iniezione di fiducia era stata data dal record assoluto di espositori nella nostra storia, ma le difficoltà produttive segnalate dagli operatori del settore e le crescenti tensioni geopolitiche non inducevano a premere sull’acceleratore dell’ottimismo. Il generalizzato e importante aumento delle presenze di aziende provenienti da tutte le aree geografiche decisive per le nostre aziende espositrici fa, dunque, ben sperare sull’attendibilità delle positive previsioni di ripresa nella seconda parte dell’anno. Un dato, tra i tanti positivi, che ci viene dalla Francia, conferma il ruolo e la forza del posizionamento di Milano Unica. In questa edizione, gli espositori francesi sono aumentati del 40%, e la Francia ha registrato il numero più alto di aziende visitatrici, con 213 presenze.” commenta il Presidente di Milano Unica, Simone Canclini.

“Il merito di questo straordinario successo va diviso tra molti protagonisti. Innanzitutto, con il Comitato di Presidenza e con i colleghi che mi hanno preceduto alla guida della Fiera, perseguendo con coraggio e lungimiranza gli obiettivi che ci caratterizzano quali la meticolosa selezione degli espositori basata su criteri di qualità, creatività e sostenibilità dell’offerta. Va poi ricordato il sostegno sempre più convinto e crescente degli espositori che hanno creduto nell’unicità dei nostri appuntamenti. E da ultimo, ma non meno importante, il forte impegno dello staff organizzativo di Milano Unica guidato sapientemente dal Direttore Generale, Massimo Mosiello. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento”, conclude Simone Canclini.

Durante la cerimonia inaugurale, introdotti dal Presidente di Milano Unica, non sono mancati i saluti e gli auguri di buon lavoro del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti in un videomessaggio e, in presenza, del Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, soffermatosi sul protocollo in via di definizione per il contrasto al caporalato e al lavoro nero nella filiera moda.

A seguire, la tavola rotonda “Tessile: la produzione è il vero lusso”, animata da Nicola Porro, Vice Direttore de Il Giornale, blogger e conduttore di Quarta Repubblica, con Toni Belloni, Presidente Italia LVMH e Alessandra Gritti, Vice Presidente e Ceo Tamburi Investment Partners, che hanno dato vita a un confronto ricco di spunti interessanti e non scontati. Punto di partenza per entrambi l’anomala situazione del mercato creatasi dopo il Covid.

“Eccesso di desiderabilità transitoria” per Belloni e “mercato drogato” per Gritti, che ha determinato una crescita significativa dei prezzi dei prodotti moda e, di conseguenza, ha portato a sottovalutare lo sviluppo della creatività da parte di molti operatori. Da qui il rallentamento successivo che, secondo Belloni, ha visto un atteggiamento più prudente dei consumatori, favorendo ad esempio la crescita a doppia cifra del mercato di seconda mano, ma che per Gritti non è recessione ma, piuttosto, una fase di consolidamento. Sollecitati da Porro, Belloni e Gritti, partendo dai problemi che toccano in particolare le piccole aziende familiari del monte della filiera e il loro contributo alla creatività del prodotto finale, hanno sottolineato l’importanza del sostenerne il ruolo da parte delle aziende più strutturate in una logica di alleanza. Vanno prese in considerazione le grandi difficoltà che tutte le aziende incontrano nell’accesso al credito bancario e dei costi derivanti dall’eccesso di normative, e quindi di costi, in materia di sostenibilità, messo in campo dall’Unione Europea. Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, si sono impegnati nel sostenere le ragioni del comparto a livello europeo, in particolare in materia di semplificazione degli iter burocratici e per il perseguimento di una “sostenibilità concretamente sostenibile per le aziende”.

“Milano Unica ha segnato un traguardo davvero importante. Sono 40 edizioni, ovvero 20 anni, che questo evento cresce e consolida la sua leadership. Il miglior riconoscimento, che accompagna gli importanti numeri raggiunti, viene dall’apprezzamento manifestato dagli espositori, che hanno accolto buyer provenienti da 98 paesi. Per dare valore a questo traguardo, stiamo già organizzando un importante evento per la prossima edizione di luglio, al Teatro alla Scala di Milano, come tributo a tutte le persone che hanno reso Milano Unica un evento internazionale, potente, e affascinante come la città che ci rappresenta. Partner di questo successo sono il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia, che dall’inizio di questa avventura sono stati fattivamente al nostro fianco, contribuendo a rendere Milano Unica un evento internazionale. A loro va il mio più sincero ringraziamento, oltre alla gratitudine verso i nostri fedeli partner Banca Sella e Lauretana”, conclude Massimo Mosiello, Direttore Generale di Milano Unica.

Arrivederci alla 41^ edizione di Milano Unica, l’8, il 9 e il 10 luglio 2025