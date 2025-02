Fagiolata e altre specialità saranno i piatti protagonisti dell'appuntamento enogastronomico, realizzato dal Lessona Calcio, in collaborazione con il Circolo locale. Proprio nella sede dell'associazione si potranno degustare vari piatti in compagnia dei propri cari e amici. L'appuntamento è per le 12.30 di domenica 9 febbraio.