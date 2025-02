Cosa bolle in pentola? È la Fagiolata di Sandigliano (foto di repertorio)

Tempo di Fagiolata anche nel comune di Sandigliano. Domenica 9 febbraio, alle 11.30, avrà luogo in via Gramsci la distribuzione del piatto tradizionale di Carnevale a cura del Circolo Famigliare. Seguirà poi il pranzo in sede.