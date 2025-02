Maltempo nel weekend, è allerta gialla per neve nel sud del Piemonte

Weekend all'insegna del maltempo su tutto il Piemonte. Lo comunica Arpa Piemonte sul proprio sito web: “Una depressione attualmente localizzata sulla Normandia si porterà a ovest dell'arco alpino nella giornata di domani, causando maltempo sul Piemonte. I primi fenomeni precipitativi sono attesi stasera sui settori meridionali di Astigiano e Alessandrino e sull’Appennino Ligure-piemontese. Le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione nella giornata di domani con intensità debole o moderata, localmente forte e a carattere di rovescio sull'Appennino. La quota neve sarà sui 300-400 m sul basso Piemonte, sui 500-700 m altrove, in generale rialzo di 200-300 m in serata".

"È probabile la neve -prosegue la nota - su Cuneo città, sulle Langhe e sul Monferrato; possibile pioggia mista a neve su Asti e Alessandria; attesa pioggia sugli altri capoluoghi con neve sulla collina torinese. Nella giornata di domani sono previsti mediamente 15-20 cm di neve sui rilievi meridionali oltre i 700 m di quota con massimi di 30-40 cm sull’Appennino; attesi valori cumulati di 10-15 cm sul resto dell’arco alpino. Si prevede un graduale miglioramento nella giornata di domenica quando la depressione si allontanerà verso sudest”.

In considerazione delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per la giornata di domani un bollettino contenente allerta gialla per neve su Cuneese, Astigiano, Alessandrino (zone F, G e H) per possibili disagi legati alla viabilità.