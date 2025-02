Bullismo e il cyberbullismo, la psicoterapeuta Simona Ramella Paia alle vittime: "Non siete da sole" VIDEO

Oggi 7 febbraio è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita nel 2017 su iniziativa del Miur, nell’ambito del Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.

In quali ambienti esiste di più questo fenomeno? in quelli in cui si crede che non ci sia, spiega la Psicoterapeuta Simona Ramella Raia, che sottolinea come però si possano cogliere dei segnali di quanto sta accadendo: "La persona che viene colpita in qualche modo si chiude in sé stessa, diventa una persona più distratta a scuola, piange quasi senza motivo apparentemente, perchè non è pronta a dire che cosa gli sta succedendo".