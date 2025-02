Alpini, “Tucc’un” molto più di un motto: una rivista operativa da 76 anni

Tucc’un non è solo uno slogan che contraddistingue Biella nel mondo e nel panorama degli Alpini ma da 76 anni a questa parte è anche l’house organ ufficiale che trimestralmente accompagna la vita dei gruppi che fanno capo a Biella. Su quelle pagine c’è la storia di un appartenenza che è unica e che definisce il sacro cuore degli Alpini. Vita di associazione, ricordi ma anche attività e iniziative.

Il primo direttore è stato Mario Balocco che nel 1949 diede vita alla testata, seguito poi da personaggi che hanno fatto la storia degli Alpini di Biella da Oreste Galliano a Nito Staich fino ad Alberto Buratti (l’ultimo a potersi fregiare di essere stato testimone del periodo di guerra) per arrivare all’attuale Enzo Grosso sulla tolda di comanda dal lontano 1991 e che quest’anno festeggia i 34 anni di attività. Quasi 300 i numeri in archivio e la voglia di continuare a documentare, in previsione dell’Adunata è allo studio un libro fotografico che racconti la storia di quello che sarà un momento unico per il nostro territorio.

Il direttore Grosso tiene poi a ricordare che il giornale è un momento di confronto fatto da una redazione che è composta, oltre che dal direttore Giancarlo Guerra, Maurizio Santi, Roberto Sellone, Mauro Zegna, Stefano Bovio, dal direttore Responsabile Marco Fulcheri e che si avvale di un comitato di redazione composto da Alberto Ferraris, Roberto Gatti ed Ermanno Mazzia.