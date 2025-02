Con il Gran Tour delle Fiabe nuove storie da raccontare

Storie tutte nuove per i piccoli spettatori nella seconda meta del “6° Gran Tour delle Fiabe”, che Teatrando presenterà nella sua sede nei prossimi due weekend. Il tour della conferenza-spettacolo dedicato a Marconi ripartirà invece la prossima settimana.

Cambio di meta e allestimento per il “6° Gran Tour delle fiabe”. Concluse le avventure dedicate alla magia, si parte ora per le “Storie di pura fantasia” che saranno in scena allo Spazio Teatrando (in via Ogliaro 5) a Biella sabato 08, domenica 09 e poi ancora sabato 15 e domenica 16 febbraio. Lo spettacolo propone ai piccoli spettatori un’immersione nel mondo delle fiabe e dei racconti, letti e recitati in modo coinvolgente e animato. Ogni viaggio inizia con l’esplorazione dello spazio che fa da sede alla compagnia.

Quest’anno il passaggio in questo luogo magico e sorprendente è più rapido del solito, senza soste prolungate (una decisione presa per ovviare al freddo pungente del periodo) e prevede un gioco a indovinelli, ideato e condotto da Paolo Zanone, che diverte i piccoli e coinvolge i grandi. Si raggiunge quindi la sala riscaldata, dove hanno inizio le vere e proprie letture sceneggiate. I racconti, tratti dalle tradizioni popolari italiane e di tante altre culture del mondo, vengono rappresentati in modo dinamico e vivace. Scelte e dirette da Veronica Rocca, le “Storie di pura fantasia” offrono intrecci bizzarri e surreali, dove niente è logico e l’assurdo diventa plausibile. Protagonisti di queste divertenti avventure sono strambi sovrani, improbabili principesse, stravaganti ministri e cavalieri con armature di stagnola.

Si avvia ormai alla conclusione, con gli ultimi 4 appuntamenti, il tour di “Dall’alta montagna di Oropa – Guglielmo Marconi e il Biellese”, la conferenza-spettacolo che offre un viaggio di riscoperta, tra fedeltà filologica e ironia, della figura dell’illustre scienziato e inventore, in relazione al suo rapporto con luoghi e personaggi biellesi. Ad accogliere le prossime repliche saranno: Valdilana (Mosso), Auditorium Gae Aulenti, con una matinée per le scuole martedì 18 febbraio; Tavigliano, Sala Operaia, venerdì 21 febbraio alle 21; Candelo, Sala degli Affreschi, sabato 15 marzo alle 16.30; Masserano, Teatro Comunale, sabato 15 marzo alle 21.