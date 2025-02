Aggredisce i Carabinieri per sfuggire ai controlli, in auto aveva droga e bilancino (foto di repertorio)

Nella notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Masserano, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di Cossato, durante i servizi di controllo del territorio al confine tra il Biellese ed il Vercellese, hanno arrestato un trentanovenne marocchino e denunciato in concorso un suo connazionale quarantasettenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 3 una pattuglia della Stazione di Masserano Carabinieri, mentre effettuava un posto di controllo, ha notato un’autovettura che, alla loro vista, ha frenato di colpo per poi entrare in un distributore e nascondersi dietro le colonnine più lontane, evidentemente per cercare di evitare il controllo. I Carabinieri hanno avvisato la centrale operativa chiedendo rinforzi e li hanno immediatamente raggiunti per controllarli, al che il passeggero ha cercato di scendere dall’autovettura e di fuggire, venendo bloccato mentre stava cercando di disfarsi di una busta.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, anche per la verosimile assunzione di sostanze, ha cercato di opporsi al controllo iniziando a spintonare i Carabinieri, venendo bloccato ed ammanettato a fatica con l’ausilio dell’autoradio di Cossato che era nel frattempo arrivata sul posto. Il conducente dell’auto, approfittando della confusione, cercava a sua volta di disfarsi di un bilancino di precisione, incastrandolo all’interno di una delle pompe per l’erogazione del carburante, ma il gesto non è sfuggito ai Carabinieri che lo hanno recuperato.

I due sono stati portati in caserma e, al termine degli accertamenti, si è verificato che la busta conteneva circa 35 grammi di cocaina, oltre ad alcune dosi di cocaina e di eroina già preconfezionate. Lo stupefacente ed il bilancino sono stati sequestrati, mentre l’uomo che aveva cercato di disfarsene e che ha aggredito i militari, ferendone lievemente uno e provocandogli lesioni per 7 giorni di prognosi, è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Biella, portato al carcere di Biella in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto. Per il suo connazionale è scattata invece la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.