Progetto GiroGiroMondo: a Biella prosegue il viaggio alla scoperta dei diversi continenti FOTO

Continua il progetto “GiroGiroMondo” che, in quest’anno scolastico, sta accompagnando alunni e famiglie dell’Istituto Comprensivo Biella 3 in un viaggio affascinante attraverso le tradizioni, i costumi e le culture delle diverse parti del mondo.

Il primo appuntamento è stato sabato 16 novembre e ha visto come animatori i volontari di “INcontroMano”, che hanno saputo condurre i partecipanti in Africa, esplorando paesi come il Marocco, il Senegal, il Camerun e il Mozambico. A seguire, venerdì 6 dicembre, l’incontro con gli operatori del SAI, Sistema di accoglienza e integrazione, per un altro pomeriggio all’insegna del gioco, della musica, della condivisione e della reciproca conoscenza.

Sabato 18 gennaio è stata la volta di una spettacolare sfilata ispirata ai costumi tradizionali di Egitto, Brasile e India, i tre stati scelti in rappresentanza dei diversi continenti: nel suggestivo scenario del Cantinone della Provincia, le alunne dei corsi di sartoria e moulage di Marcella Rossetti hanno presentato le loro creazioni, in una combinazione di musica, moda e coreografia, trasformando l’evento in un vero e proprio spettacolo. Un tocco di “biellesità” è stato aggiunto grazie alla collaborazione di Lauretana e Pasticceria Massera, che con i loro prodotti hanno arricchito la merenda offerta i partecipanti, mentre gli articoli per il trucco offerti da Simona Nezi Haute Coiffure sono stati un bell’omaggio per le modelle al termine della loro esibizione. Davvero speciale, infine, il contributo dei “Diversamente Chef” di Mongrando, che hanno curato il buffet con maestria e creatività: quello della cucina, del resto, è davvero un linguaggio universale… ma ne riparleremo presto con gli eventi in programma nei prossimi mesi.

“Per me e per l’associazione che rappresento, Cucito in Scena - ci ha detto la stilista Marcella Rossetti - è stata un’esperienza nuova e bellissima collaborare con le docenti del Biella 3. Nei laboratori che si sono svolti alla Marconi e al Villaggio Lamarmora ho proposto alle alunne attività di sartoria e di moulage, una tecnica che consente di realizzare abiti senza tagliare la stoffa, semplicemente drappeggiandola sulle modelle: è stato molto stimolante lavorare con ragazze interessate e rispettose, quasi timide di fronte ad ago e filo, e guidarle fino alla realizzazione di costumi e accessori originali e fantasiosi. La sfilata e lo spettacolo finale hanno riscosso notevole successo, con soddisfazione delle allieve, emozionatissime per l’esperienza, delle loro famiglie e di tutte le docenti che, con il loro prezioso supporto, hanno permesso la realizzazione di un così bel progetto. Spero davvero di poter continuare la collaborazione con la scuola con altri corsi e laboratori di moda!”.

Il progetto “GiroGiroMondo”, realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alla collaborazione con aziende ed enti del territorio, rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’interculturalità, stimolare la curiosità e rafforzare i valori di rispetto e inclusione che caratterizzano l'istituto biellese.

"GiroGiroMondo - conclude la dirigente Stefania Nuccio - è speciale perchè unisce, unisce e basta! Unisce tutti! I primi due appuntamenti sono stati un'esperienza che tocca nel profondo del cuore, ed è bello vedere che soprattutto i nostri ragazzi ne escono arricchiti. Ecco perché abbiamo pensato di proseguire con attività di questo genere, che costituiscono una splendida occasione di apprendere attraverso la motivazione e la voglia di fare. Il programma è ricchissimo, dalla cucina all'estetica, dalle acconciature al ballo. Ma così i ragazzi non imparano? Venite a vedere, scoprirete che imparano di più!”.