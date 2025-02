Vigliano, ripartono in biblioteca gli incontri “Nati per leggere”

Ripartono alla biblioteca comunale di Vigliano Biellese gli incontri di “Nati per leggere", progetto nazionale di promozione della lettura ai bambini in età prescolare promosso dalle associazioni professionali di bibliotecari e pediatri (l'Associazione Italiana Biblioteche e l'Associazione Culturale Pediatri) e sostenuto dal Centro per la Salute del Bambino.

Gli incontri per bambini e famiglie, si svolgeranno con cadenza mensile e sempre di martedì con cinque appuntamenti già in programma, da febbraio a giugno: 11 febbraio, 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio e 10 giugno, a partire dalle 16.30 presso i locali della biblioteca. Le letture sono curate dalla bibliotecaria e dalle volontarie dell’Associazione Opera e sono principalmente rivolte ai bambini da 3 a 6 anni.