Educazione ambientale, EGAP in cerca di operatori del settore.

L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore promuove l'educazione ambientale per diffondere conoscenze e sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela dell'ecosistema. Per ampliare l'offerta formativa, ha pubblicato un avviso per selezionare un operatore economico che, tramite convenzione triennale, gestisca attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado e collabori a progetti culturali e iniziative dell'Ente, sia indoor che outdoor, nei comuni delle province di Biella, Vercelli e Novara.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro le ore 12:00 del 28/02/2025, corredate da un documento d’identità. Maggiori dettagli e modulistica sono disponibili su www.parcoticinolagomaggiore.com.