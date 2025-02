Biella, l'Istituto Bona incontra il mondo del lavoro

Anche quest'anno l'Istituto Eugenio Bona di Biella torna in contatto con il mondo del lavoro e dell’impresa del nostro territorio. Come ogni evento passato è stato individuato un tema di grande attualità: BEN-ESSERE.

“Con questo, grazie alla collaborazione di molte aziende biellesi, a cui va il nostro ringraziamento, vogliamo proporre agli studenti un tema oggi di grande interesse e che rappresenta un valore importante per il nostro tessuto imprenditoriale: la capacità di un’azienda e di un ente di incentivare e preservare il benessere fisico, psicologico e sociale dei propri lavoratori, a prescindere dal livello e dalla posizione che ricoprono all’interno dell’organizzazione – spiegano dall'istituto biellese - Pertanto il 7 febbraio, nella sede di via Gramsci 22 a Biella, dalle 8 alle 13, la scuola metterà a disposizione di ogni azienda o ente un’aula, che sarà il suo stand per l’intera mattinata, nella quale a turno tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi, Amministrazione Finanza Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo e Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, potranno avere l’opportunità di incontrare il mondo del lavoro e dell’impresa”.

Saranno presenti i rappresentanti di differenti settori, dalla produzione industriale al turismo, al mondo dell’arte, della comunicazione, dell’informazione, ai servizi del terzo settore che illustreranno la propria attività con le modalità che preferiranno, come testimonianze dirette, audio, musica, video, produzioni artistiche, presentazioni multimediali, utilizzo dei rispettivi siti web. Saranno poi a disposizione degli studenti momenti di dialogo e di approfondimento.