In Valle Cervo è tutto pronto per la Fagiolata Alpina (foto della scorsa edizione)

Come da tradizione, è tutto pronto in Valle Cervo per la Fagiolata Alpina. Il punto di distribuzione avrà luogo domenica 9 febbraio, alle 12, presso la piazzetta di fronte alla sede delle penne nere di Campiglia Cervo. Ci sarà la possibilità di pranzare negli stessi locali.