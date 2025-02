Mongrando, lavori in corso nella zona del Polivalente. Sindaco: “Per migliorare il decoro urbano” (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando - Michele Teagno sindaco)

Interventi di messa in sicurezza in corso nel comune di Mongrando. A darne notizia il sindaco Michele Teagno sui propri canali social: “Si sta concludendo in questi giorni l'intervento, effettuato dai nostri cantonieri, di eliminazione del canneto in zona Polivalente. L'obiettivo dell'amministrazione, con questo intervento, è quello di portare più ordine, migliorando il decoro urbano dell'intera zona aumentando la sicurezza con l'eliminazione di possibili nascondigli e zone di degrado. A breve verranno sistemate anche le panchine dell'intera area del Polivalente, che versano in pessimo stato da parecchio tempo”.