Ottimi risultati per le ginnaste della Pietro Micca dell’artistica

L’Accademia dello Sport di Biella torna ad essere teatro delle competizioni regionali di ginnastica artistica, ospitando nel weekend appena trascorso la prima prova individuale Silver LA, nella quale sono state protagoniste anche le atlete dell’APD Pietro Micca.

Tanti debutti in questo che è il livello da cui generalmente le ginnaste iniziano il loro percorso agonistico ed è questo il caso della piccola Camilla Buscaglione, 8 anni compiuti da appena un mese, che si è ben comportata nella prima gara della sua giovane carriera concludendo al sesto posto la gara in LA3 base. Anche per chi ha gareggiato il LA base prima esperienza in gara con le parallele e già ottimi risultati: tra le allieve 2 vittoria di Arianna Bettio; doppio podio in categoria allieve 4 con Zaira Munari che vince la gara e la compagna Agnese Zoe Santini che si piazza terza; sfiorano il podio piazzandosi quarte Jasmine Mutti (allieva 4) e Martina Zorzi (allieva 3).

Vittoria Masserano e Gioia Paterniti Martello, entrambe allieve 2, terminano la loro gara rispettivamente al 6º e 16º posto nella gara di LA avanzato, dove anche loro hanno mostrato per la prima volta il loro esercizio alle parallele. Ottimi riscontri dunque per i tecnici che hanno la conferma della bontà del lavoro fatto!