Biella Motor Team in festa, premiati gli sportivi dell'annata 2024 (foto di Ciro Simoni)

Sabato 1° febbraio, quasi un centinaio tra piloti, navigatori, collaboratori e amici della scuderia Biella Motor Team si sono ritrovati per festeggiare la conclusione dell'annata sportiva 2024.

In un clima di festa e allegria sono stati premiati gli sportivi che si sono distinti nella passata stagione agonistica che ha visto Massimo Lombardi, Alessandro Colombo e Stefano Serini vincere la rispettiva classe di appartenenza nell'ambito della Coppa Rally di Zona mentre Ivo Frattini e la figlia Sarah, premiata come la miglior navigatrice esordiente della scuderia (per i piloti il riconoscimento è andato a Davide Pantone), hanno vinto insieme il Rally Città di Torino storico.

Il miglior pilota nel Campionato sociale della scuderia biellese presieduta da Claudio Bergo è stato il giovane Alessandro Colombo mentre tra i navigatori ha svettato l'esperto Paolo Ferraris. La cena è stata anche l'occasione per aprire idealmente la nuova stagione agonistica che inizierà nel prossimo fine settimana con la Ronde della Val Merula in Liguria.