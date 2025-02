"Filo" a Milano Unica con filati sostenibili.

In questi giorni, Filo è presente a Milano Unica (4-6 febbraio – Rho Fiera), consolidando la sinergia tra due saloni di riferimento internazionale nel settore dei filati e dei tessuti. Un’occasione in cui Filo presenta in anteprima assoluta alcuni tessuti della Filo Capsule Collection, che saranno esposti integralmente fra tre settimane alla 63ª edizione di Filo.

Anche in questa edizione di Milano Unica, Filo porta avanti il proprio impegno per la sostenibilità attraverso il progetto FiloFlow, che riunisce le aziende più attente ai valori di tracciabilità, qualità e responsabilità ambientale.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, sottolinea l’importanza di questa partecipazione:

"La presenza di Filo alla 40ª edizione di Milano Unica rappresenta un ulteriore rafforzamento della collaborazione di filiera tra due momenti fondamentali del processo produttivo nell’industria tessile-abbigliamento. La Filo Capsule Collection, di cui qui presentiamo un’anteprima, dimostra come il lavoro congiunto lungo la filiera sia essenziale per accrescere il valore di ogni fase produttiva, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative".